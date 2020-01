Fußball : Ist der Schiri nicht fit, pfeift er öfter falsch

Krefeld (JH) Der Schiedsrichterausschuss des Fußballkreises Kempen-Krefeld hatte sich für seinen Belehrungsabend mit dem FIFA Schiedsrichter Sascha Stegemann aus Niederkassel bei Bonn einen prominenten Gast eingeladen.

Mit 19 hatte er seine ersten Einsätze in der Kreisliga A und mit 20 ging es in die Bezirksliga. Zehn Jahre später, mit knapp 30 Jahren, gelang dem Diplom-Verwaltungswirt der Sprung in die Bundesliga. „Ich war aber kein Senkrechtstarter. Es muss auch nicht immer kometenhaft nach oben gehen, verliert nie die Geduld, bleibt immer dabei“, riet er den teilweise noch jungen Zuhörern.

Dann gab Stegemann einen Einblick in die Rolle des Schiedsrichters im Profifußball: „Fußball ist Volkssport, aber die Wahrnehmung des Schiedsrichters ist sehr speziell. Vieles hat sich gewandelt. Durch die Explosion der Fernsehgelder geht es immer mehr um Moneten. Als Schiedsrichter stehst du im Rampenlicht und deine Entscheidungen haben eine riesige Tragweite. Der Zuschauer erfreut sich nur am Fußballspiel und der Schiedsrichter wird nur bei Fehlern zum Thema.“

Ein Schiedsrichter in der Bundesliga läuft zwischen 10 und 12 Kilometer in einem Spiel, zieht etwa 30 Sprints an und absolviert um die 80 Tempoläufe pro Begegnung. Der Zeitaufwand für den Schiedsrichter ist inzwischen sehr groß. „Arbeitgeber und Familie müssen da schon mitspielen. Alle Schiedsrichter in der Bundesliga haben ihre Arbeitszeit reduziert.“