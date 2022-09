Schach: Zwölfjähriger Emil-Frederick Schuricht siegt nach 48 Zügen​

Krefeld Das Projekt sofortiger Wiederaufstieg ist erfolgreich gestartet. Der Krefelder SK Turm II, der in die Regionalliga abgestiegen ist, lässt den Kempener Schachfüchsen keine Chance.

(wt) Mit 6,5:1,5 Brettpunkten gewann der Krefelder SK Turm II zum Saisonauftakt in der Regionalliga beim Lokalrivalen Schachfüchse Kempen und machte damit den ersten Schritt zum direkten Wiederaufstieg.

Ausgeglichen sah es an den übrigen Spieltischen nach zwei frühzeitigen Remispartien zwischen Marc Zagrabsky gegen Wolfgang Thieme und Dennis Aengenheister gegen Udo Steingrobe aus, doch dann erhöhten die Seidenstädter die Taktzahl. Zunächst brachten Alessandro Cozzuto und Robert Schneider die Türmer mit 3:1 in Front, ehe der erst zwölfjährige Emil-Frederick Schuricht nach 48 Zügen seinen Kontrahenten überspielte und Teamchef Jonas Markgraf mit einem weiteren Remis gegen Göran Barz den vorzeitigen Mannschaftssieg einfuhr. Nun war die Kempener Gegenwehr vollends gebrochen. Eine Ergebnisverbesserung blieb den Füchsen anschließend verwehrt, denn auch die beiden Spitzenbretter gingen nach jeweils über 80 Zügen und sechs Stunden Spielzeit an die Krefelder Julian-Frank Reuter und Valery Maes.