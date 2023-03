Schacholympiade Matthias Dorner ist der beste Spieler am dritten Brett

Für den 63-jährigen Matthias Dorner war die Einladung ins deutsche Nationalteam zur „1. Schacholympiade für behinderte Menschen“ ein weiterer Höhepunkt in seiner langen Karriere. Schon 2020 nahm er in Pandemiezeiten an der „Online-Schacholympiade“ teil. Krankheitsbedingt verlor er sein rechtes Bein samt Hüfte, auch wurden innere Organe in Mitleidenschaft gezogen, was ihn jedoch nicht daran hinderte, ein fast professionelles Niveau im Schach zu erreichen.