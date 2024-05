Squash Der SC Turnhalle beendet die Saison auf Tabellenplatz Fünf

Max Baum begann am Samstag den Spieltag gegen Youssef Elgammal aus Saar-Pfalz an Position 4. Hier konnte sich Baum nach einer Niederlage in der Hinrunde mit 3:1 revanchieren und den SC Turnhalle in Führung bringen. An Position 3 musste sich Felix Göbel 0:3 gegen Daniel Lutz geschlagen geben, was vorerst für den Ausgleich sorgte. An Position 1 dominierte Krefelds Top-Spieler Baptiste Masotti und konnte den Krefelder Squashclub wieder in Führung bringen. Als Letztes ging Balazs Farkas für Krefeld auf den Court und konnte sein Spiel ebenfalls 3:0 gewinnen – drei Punkte am Heimspieltag.