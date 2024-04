Oberliga Niederrhein Trainer Bekim Kastrati nach Disput mit Schiedsrichter für ein Spiel gesperrt

Durch das 2:3 beim Aufsteiger verpasste es der SC, sich etwas aus der unteren Tabellenregion zu befreien, was den Ärger über das Zustandekommen zu Recht befeuerte, weil dem SC auch ein einwandfreies Tor aberkannt wurde. Zum ersten sicheren Abstiegsplatz beträgt der Vorsprung damit weiterhin fünf Punkte. Ein scheinbar komfortables Polster, das aber schnell aufgebraucht sein kann. Um gegen Hilden etwas Zählbares zu behalten, dürfte aber die Leistung aus der ersten Halbzeit in Büderich zu wenig sein. Da fehlte es in der Vorwärtsbewegung an Dynamik und Ideen. Vielversprechender war dagegen das, was der SC nach der Pause bot. Vor allem die Einwechselspieler brachten frischen Wind und waren maßgeblich daran beteiligt, dass es hinten raus noch einmal spannend wurde.