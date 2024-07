Oberliga Der SC St. Tönis freut sich auf den KFC Uerdingen

Auch Tage, nachdem sich Lukas Stiels einen Abriss des vorderen Kreuzbandes zuzog, sitzt nicht nur bei Bekim Kastrati das Entsetzen noch ein bisschen im Nacken. „In erster Linie ist das für den Spieler natürlich am schlimmsten und für ihn eine Katastrophe“, fühlt der Trainer des SC St. Tönis mit seinem Führungsspieler, der mit Blick auf die kommende Saison nicht nur aufgrund seiner Mentalität in den Planungen eine feste Rolle spielte und in der Innenverteidigung gesetzt war.