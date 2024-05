Nach dem Klassenerhalt SC St. Tönis freut sich auf Schwarz-Weiß Essen

Zahlen drücken am besten aus, was sich im letzten halben Jahr getan hat. Am Tag der Amtsübernhame am 12. Spieltag stand der SC trotz ordentlicher Leistungen mit vier Punkten am Tabellenende. 20 Spieltage später sind es 36 Punkte. Betrachtet man nur diesen Zeitraum, würde Kastrati mit seiner Mannschaft den 5. Tabellenplatz belegen. In der Rückrundentabelle findet sich der SC aktuell auf Rang acht wieder. Der Erfolg ist eng mit dem Trainer verbunden, der aber hervorhebt, dass ein funktionierendes Umfeld wichtig ist: „Sicher habe ich einen kleinen Anteil daran. Aber mein Dank gilt der Mannschaft, meinem Trainerteam, den Leuten im Hintergrund wie die Betreuer und Physios und Menschen wie Achim Lemmen, Udo Schüler und Markus Hagedorn, die uns in dieser Zeit unglaublich unterstützt haben. Es war eine gute Arbeit von uns allen“. Ein wesentlicher Aspekt waren auch die personellen Entscheidungen nach der Winterpause. So erwies sich beispielsweise die Rückkehr von Hiroya Genda als Glücksgriff. Der Japaner ist seit Wochen in bestechender Form. Und Julian Suaterna-Florez verlieh dem SC mehr spielerische Qualität.