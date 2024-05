Oberliga Niederrhein SC St. Tönis verliert Torspektakel gegen TSV Meerbusch mit 4:5

Die Gastgeber kamen schwungvoll in die Partie und der SC benötigte eine Weile, eigene Akzente zu setzen. Beide Mannschaften taten sich schwer, in vorderster Front entscheidende Zuspiele an den Mitspieler zu bringen, sodass Torchancen Mangelware blieben. Bevorzugtes Mittel der Hausherren waren lange Bälle, doch das hatte der SC gut im Griff. Insbesondere Maximilian Pohlig erwies sich gegen den schnellen Jacob Ballah als Punktsieger. Ein verlorener Zweikampf von Morten Heffungs leitete den Pausenrückstand ein. Der enteilte Yasar-Emin Uzun scheiterte zwar an Keeper Simon Sell, doch im zweiten Anlauf kam der TSV zum Abschluss und Furkan Baydar lenkte die Kugel ins eigene Tor (35.). Der SC wankte danach und hatte Glück, dass die Gastgeber vor der Pause noch zwei dicke Chancen liegen ließen.