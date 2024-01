Fußballer mit Torwartproblem SC St. Tönis auf der Suche nach neuen Vorsitzenden

Die Abgänge der beiden Vorsitzenden kamen durchaus überraschend, hatten aber auch eine Vorgeschichte. „Es gab schon länger eine gewisse Problematik“, sagt Fußballabteilungsleiter Markus Hagedorn zur jüngsten Entwicklung. Die lag vorwiegend an unterschiedlichen Herangehensweisen, Vorstellungen über die weitere Entwicklung des Vereins und Kommunikationsproblemen. Eine Gemengelage, wie sie durchaus häufiger unter Ehrenamtlern in führenden Positionen vorkommt. Gestern Abend fand eine Sitzung des erweiterten Vorstands statt, zu der auch Meuser und Marquardt eingeladen waren und Gelegenheit erhielten, die Entstehung ihrer Entscheidung darzulegen und eventuell zu revidieren. Unabhängig davon ist sich Hagedorn für die Zukunft optimistisch: „Wir werden schon eine gemeinsame Lösung finden, um nicht das, was wir in eineinhalb Jahren aufgebaut haben, mit dem Hintern wieder umzustoßen.“ Die Posten sollen bald wieder besetzt werden. Spätestens auf der Delegiertenkonferenz im April.