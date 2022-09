Fußall-Oberliga : Auf den SC St. Tönis wartet wieder ein dickes Brett

Kapitän Dominik Dohmen fällt weiterhin aus. Foto: brauer/Stefan Brauer

St. Tönis Der Fußball-Oberligist ist heute Abend zu Gast beim Tabellenführer SSVg. Velbert. Für Trainer Alexander Thamm ist das nach dem Duell gegen den KFC ein weiteres Highlight. Sonntag kommt der TSV Meerbusch.

Von Uwe Worringer

Die erste von drei hohen Hürden hat der SC St. Tönis gemeistert. Auch wenn der KFC Uerdingen sicher nicht an seine möglichen Fähigkeiten heran reichte, war das 2:2 durchaus als Erfolg zu werten. Zumal die Elf von Trainer Alexander Thamm in der zweiten Halbzeit dem Siegtreffer näher war als der hoch vorgewettete Aufstiegskandidat. Der zweite Akt dieser Englischen Woche führt den SC am Mittwochabend zum Tabellenführer SSVg. Velbert, der nach einem holprigen Start seiner Mitfavoritenrolle immer gerechter wurde und in der aktuellen Verfassung ein anderes Kaliber darstellt als die spielfreien Krefelder. Sie dürften ihren nächsten Gegner heute vor Ort mit Interesse unter die Lupe nehmen. Anstoß ist um 19.30 Uhr.

Eine lange Anreise unter der Woche ist undankbar. Aber diesmal wird die Vorfreude groß sein, denn in der schmucken IMS-Arena aufzulaufen ist auch für Spieler, die schon einiges erlebt haben, ein Erlebnis, das sie gerne mitnehmen. Auch Thamm freut sich auf die Aufgabe: „Das ist für uns das zweite Highlight in vier Tagen.“ Ob alle einsatzbereiten Kräfte zur Verfügung stehen, wusste Thamm noch nicht genau zu sagen: „Und wenn es jemand zeitlich nicht schafft haben wir einen breiten Kader, auf den wir zurück greifen können“. Einer der auf keinen Fall mitwirken kann ist Dominik Dohmen. Der Kapitän musste wegen einer Verhärtung in der Wade schon gegen den KFC passen. „Dodo hat letzten Donnerstag noch richtig gut trainiert und zog sich die Verletzung im Abschlusstraining zu“, so Thamm, „er ist natürlich total enttäuscht.“ Besser sieht es bei Konstantin Möllering aus, der krankheitsbedingt gegen den KFC in der Schlussphase nur zu einem Kurzeinsatz kam. „Es sollte reichen“, meint der SC-Trainer mit Blick auf das Auswärtsspiel.