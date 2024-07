Fußball-Oberliga Der SC St. Tönis startet beim FC Büderich

Seit gut einer Woche bereitet sich der SC St. Tönis auf die neue Saison vor, die am 18. August mit einem Auswärtsspiel beim FC Büderich beginnt. Das erste Heimspiel bestreitet der Fußball-Oberligist gegen Aufsteiger SF Niederwenigern, dann geht es zu Union Nettetal. SC-Trainer Bekim Kastrati hatte sich zum Auftakt zwar ein Heimspiel gewünscht, nimmt es aber, wie es kommt und blickt eher darauf, was seine Mannschaft in dieser Spielzeit erwartet: „Einige Mannschaften haben sich gut verstärkt und die Liga wird insgesamt stärker. Aber wir freuen uns darauf, uns mit allen Gegnern in der höchsten Amateurklasse messen zu können“.