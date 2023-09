Pokalschlager an der Gelderner Straße Spiel des Jahres für den SC St. Tönis

Nach dem Unentschieden gegen den Tabellendritten traf sich die Mannschaft noch zu einem Mannschaftsabend. Ein Wunsch von Trainer Alexander Thamm: „Wir müssen sicher nicht noch enger zusammen rücken. Aber die Zeit seit der Vorbereitung ist so schnell vergangen. Mir war das wichtig, vor allem nach den frustrierenden vergangenen Wochen.“ Gestern rief Thamm zum Abschlusstraining. Einer eher lockeren Einheit, in der der 40-Jährige seiner Mannschaft „einen kleinen Plan“ für heute an die Hand geben wollte. Die Chancen auf eine Sensation gegen den Deutschen Meister von 1955 schätzt Thamm nicht allzu hoch an. Aber er wäre auch kein guter Trainer, würde er nicht an eine kleine Chance glauben. „Wir müssen davon ausgehen, dass Essen mehr den Ball hat. Wichtig wird es sein, die Wucht abzufangen, die auf uns zukommt. Sollte es uns gelingen, 30 Minuten ohne Gegentor zu bleiben, kommt sicher der Punkt im Kopf, wo man darüber nachdenkt, dass man es doch schaffen kann. Aber es muss sicher ein Sahnetag her, an dem wir es nur als Mannschaft zusammen schaffen und auch das nötige Quäntchen Glück brauchen. Dann haben wir den Hauch einer Chance, in die 3. Runde einzuziehen. Die Jungs sollen das Spiel genießen. Für sie ist ein Highlight-Spiel.“