Fußball Oberliga St. Tönis will den Dreier nach fünf sieglosen Spielen: „Sind in der Pflicht etwas zu holen!“

Für den SC-Trainer gilt es, den Trend der letzten Wochen mit seiner Mannschaft zu stoppen und möglichst schon heute bei Union Nettetal (20 Uhr) eine Wende einzuleiten. „Das ist eine gefährliche Situation, in der wir uns befinden“, sagt der 44-Jährige vor dem Derby, „und wir sind in der Pflicht was zu holen. Wir müssen endlich mal wieder punkten. Das hätten sich die Jungs auch verdient. Natürlich brauchen wir auch ein bisschen Glück, denn in dieser Liga geht es sehr eng zu. Aber Glück muss man sich auch erarbeiten“. Die Seenstädter gelten als heimstark. Das macht die Aufgabe noch anspruchsvoller. Die letzte Niederlage kassierte Union im Oktober gegen den TVD Velbert. Beim SC ist Lukas Stiels nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder spielberechtigt und kehrt in die Startformation zurück.