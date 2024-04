Oberliga Niederrhein St. Tönis gegen Meerbusch: Ein Derby ganz im Zeichen des Abstiegskampfs

Für den SC spricht derzeit, dass die Mannschaft auch in schwierigen Phasen in der Lage ist, eine gute und konzentrierte Leistung abzurufen. Das galt für den Auswärtssieg in Nettetal ebenso wie beim Heimsieg über Sonsbeck, bei dem neben Dominik Dohmen mit Luca Esposito ein weiterer Leistungsträger ersetzt werden musste. Für das Duo, mit dem morgen wieder zu rechnen ist, sprangen andere in die Bresche. Dazu erwiesen sich die Einwechslungen erneut als wertvolle Karte, die Kastrati in der Hinterhand hat. Dem 44-Jährigen schmeckten die vergebenen Elfmeter zwar nicht, war aber unterm Strich rundum zufrieden: „Wir haben es unnötig spannend gemacht und hätten es vorne besser lösen können. Der Sieg war aber völlig verdient. Kompilment an die Mannschaft. Der Sieg freut mich für alle um die Mannschaft herum und alle Menschen, die uns unterstützen“.