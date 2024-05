Oberliga Niederrhein SC St. Tönis will sich mit Heimsieg verabschieden

Bei den Blau-Gelben erinnert man sich sicher gerne an das Hinspiel. Durch den 5:0-Erfolg am 16. Spieltag gelang Bekim Kastrati mit seiner Mannschaft erstmals der Sprung aus der Abstiegszone. Zu den gefeierten Akteuren gehörte seinerzeit der dreifache Torschütze Julian Suaterna-Florez, dessen Verbleib an der Gelderner Straße noch offen ist. Der Kolumbianer steht mit einem Regionalligisten in Kontakt und dürfte nicht abgeneigt sein, sportlich die nächste Stufe zu erklimmen. Was die Planungen für die neue Spielzeit insgesamt angeht, gibt es nur noch wenige Fragezeichen. Mit Besim Fazlija gab der SC noch einen weiteren Neuzugang bekannt, der pikanterweise vom morgigen Gegner kommt. Eine Einigung gibt es darüber hinaus mit einem Spieler für die Außenbahn und einem „Perspektivspieler“. Die Namen wollte der SC zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht preis gegen. Bekannt sind hingegen die Abgänge von Marc Knops, David Wieczorek, Brian Dollen, Lennard Kaiser, Michael Sperling und Furkan Baydar. Sie sollen im Rahmen des letzten Heimspiels verabschiedet werden. Ob noch ein Akteur gehen muss, hängt vom möglichen Abgang von Suaterna-Florez ab.