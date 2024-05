Oberliga Niederrhein SC St. Tönis erklimmt gegen Mülheimer FC einstelligen Tabellenplatz

„Ein bisschen schielen wir noch auf einen einstelligen Tabellenplatz“, meinte Bekim Kastrati vor dem letzten Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten Mülheimer FC. In den letzten Monaten hatte der Trainer des SC St. Tönis noch ganz andere Ziele. Denn da ging es für ihn und den Fußball-Oberligisten primär darum, irgendwie die Klasse zu halten. Dem neu gesteckten Ziel ist Kastrati zumindest am vorletzten Spieltag einen Schritt näher gekommen. Zwar war es den Hausherren nicht vergönnt, sich mit einem Sieg vor heimischem Publikum, das in den letzten Wochen zahlreich erschien, zu verabschieden. Aber das 1:1 (1:0)-Unentschieden reichte am Ende, um vor dem abschließenden Gastspiel bei Germania Ratingen auf Rang neun zu klettern.