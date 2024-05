Oberliga Niederrhein SC St. Tönis hat den Klassenerhalt so gut wie sicher

Mit einer schönen Einzelleistung brachte Daiki Kamo den SC nach dem Seitenwechsel in Führung (54.). In der gleichen Minute erfuhr die anwesende 2. Mannschaft, dass ihr der Aufstieg nicht mehr zu nehmen war. Entsprechend groß war der Jubel auf und neben dem Platz. St. Tönis kontrollierte die Partie weiterhin. Burdzik war kaum gefordert, doch der erlösende dritte Treffer blieb aus. Der war zum Greifen nahe, als Mario Knops freistehend an Keeper Stefan Jaschin scheiterte (86.) und aus dieser Szene heraus ein Elfer heraussprang. Doch nach Foul an Dario Gerling fand Maximilian Pohlig ebenfalls in Jaschin seinen Meister (87.). In der sechsminütigen Nachspielzeit bangte der SC noch einmal um den Sieg und die Gäste witterten wieder ihre Chance. Erst in den letzten Sekunden fiel die Entscheidung. Kilian Bella Tchanas setzte Jaschin unter Druck, kam an die Kugel, schob das Spielgerät zum 3:1 über die Linie und verschwand kurz darauf in einer großen Spielertraube (90.+6).