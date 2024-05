Klassenerhalt gesichert SC St. Tönis nach 3:2-Sieg in Essen endgültig am Ziel

Mit Linus Krajac, Kilian Bella Tchanas, Mario Knops und Dario Gerling standen vier Akteure in der Startelf, die in den letzten Wochen zumeist von der Bank kamen. Beide Mannschaften tasteten sich zunächst ab und mit der ersten gefährlichen Aktion gelang dem SC die frühe Führung. Dario Gerling legte vor und Julian Suaterna-Florez schoss aus 20 Metern unhaltbar ein (10.). Der SC setzte weitere Nadelstiche, blieb aber ebenso wie die Gastgeber hinter seinen spielerischen Möglichkeiten, was auch dem schlechten Rasen am Uhlenkrug geschuldet war. Wie dem 1:0 ging auch dem zweiten Treffer ein langer Ball voraus. Adressat war Gerling, der per Kopf einen Tick schneller war als ETB-Keeper Michele Cordi (36.). Den beruhigenden Vorsprung rettete der SC aber nicht in die Kabine. Das schmeckte Trainer Bekim Kastrati überhaupt nicht: „Das hat mich sehr geärgert. Eigentlich wollte ich mir einen schönen Nachmittag machen“. Der Ärger hatte auch seinen Grund. Denn nach einem Ballverlust im Mittelfeld war die Hintermannschaft auch nicht im Bilde und begünstigte den Anschlusstreffer durch Torjäger Timur Kesim (48.).