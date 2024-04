Oberliga Niederrhein St. Tönis vergibt gleich zwei Elfmeter und gewinnt dennoch

Kurz nach dem Seitenwechsel wurde Furkan Baydar gelegt, aber Suaterna-Florez scheiterte mit dem schwach geschossenen Elfer an SV-Schlussmann Jonas Holzum (49.). Das Spiel drohte kurzzeitig zu kippen, doch der SC fand wieder in die Spur und Trainer Bekim Kastrati bewies mit der Einwechslung von Branimir Galic ein goldenes Händchen. Nur Sekunden im Spiel bediente Galic den freigelaufenen Suarterna-Florez, der unhaltbar zum 1:0 in den oberen linken Winkel traf (71.). Der Jubel war noch nicht ganz verhallt, da hätte es auch beim SC einschlagen können, als Denis Massold durch die Abwehr spazierte und frei vor Sell neben den Kasten zielte. Galic holte auch den zweiten Strafstoß heraus. Diesmal trat Johann Noubissi Noukomo an, doch Holzum parierte zum zweiten Mal (77.). Statt einer vorzeitigen Entscheidung blieb die Partie dadurch äußerst eng und die Gäste witterten zunehmend ihre Chance, etwas mitzunehmen. Einer der Besten erlöste schließlich die Hausherren. Nach einer Ecke wuchtete Lukas Stiels die Kugel zum 2:0 über die Linie (87.). Jamie van de Loo gelang in der sechsminütigen Nachspielzeit noch der Anschlusstreffer, sodass auch die letzten Sekunden zur vermeidbaren Zitterpartie wurden.