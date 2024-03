Fußball-Oberliga: St. Tönis spielt in Velbert „Die Defensive fängt schon vorne an“

Die Gastgeber zählen seit Jahren zu den Teams, die im oberen Drittel anzusiedeln sind. Doch in diesem Jahr wartet die Mannschaft von Trainer Jens Grembowietz noch auf einen Sieg. Beim 1:2 gegen den KFC Uerdingen zeigte die Kurve zwar wieder nach oben, doch am letzten Wochenende bedurfte es einem Eigentor des Gegners, um bei den Sportfreunden Hamborn 07 beim 1:1 einen Punkt zu entführen. Zu Saisonbeginn kurzzeitig auf Rang zwei, purzelte Velbert mittlerweile runter und hat als Tabellenachter aktuell nur vier Punkte mehr als der SC. Ungeachtet der letzten Ergebnisse zollt Co-Trainer Ioannis Alexiou den nötigen Respekt: „Es ist immer noch eine gute Mannschaft mit vielen erfahrenen Spielern. Aber wir können jetzt mit freiem Kopf Fußball spielen. Das ist für uns sicher ein Plus. Einen Punkt mitzunehmen wäre gut, drei wären natürlich super“. Dass sich der SC auch diesmal etwas ausrechnen darf, liegt unter anderem an der gewonnenen Stabilität. Unabhängig vom System kristallisierten sich einige Spieler heraus, die ein funktionierendes Gerippe bilden. Nur drei Gegentore in vier Spielen stehen vor allem für eine gefestigte Defensive. Für Alexiou aber nicht nur der Verdienst der Abwehrkette: „Taktisch machen es die Jungs zurzeit sehr gut. Nur so kommen Punkte und gute Ergebnisse zusammen. Das bedeutet aber nicht nur, dass die Defensive und das Mittelfeld gut arbeiten. Die Defensive fängt vorne schon an“.