Oberliga Niederrhein Kastrati ordnet SC-Saison ein: „Der Derby-Sieg war die Initialzündung“

Kastrati darf auch locker über diesen kleinen Schönheitsfehler hinwegsehen. Denn was der Ex-Profi mit dem Verein leistete, verdient höchsten Respekt. Als der 45-Jährige die Blau-Gelben Ende Oktober übernahm, lagen diese angesichts desaströser vier Punkte aus elf Spielen sportlich am Boden. Sein Debüt bei der 0:2-Niederlage in Sonsbeck verlief alles andere als verheißungsvoll. Um so größer war die Erleichterung, dass sich nur eine Woche später der ersehnte Erfolg einstellte, als der SC das Derby gegen den TSV Meerbusch mit 4:3 für sich entschied. „Der Sieg war enorm wichtig“, blickt Kastrati zurück, „das war für mich die Initialzündung.“ In der Folge holte der SC weitere zehn Punkte aus vier Spielen und zum Ende der Hinrunde gelang der Sprung aus dem Tabellenkeller. Diese Trendwende sucht ihres Gleichen, war aber auch das Resultat einer Mannschaft, die stets an sich und an ihren Trainer geglaubt hat. „Die Trainingsbeteiligung stimmte und die Mannschaft hat immer gezeigt, dass sie will. Die Jungs haben auch eine andere Spielweise schnell angenommen“, lobt Kastrati.