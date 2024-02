Stimmung, Flutlicht, Derby Trainer Bekim Kastrati will sich mit dem SC nicht verstecken

Auch Kastrati freut sich mit seiner Elf auf das Derby in der Grotenburg: „Das ist für jeden Verein in der Oberliga ein Highlight.“ Bei seiner Derby-Premiere hofft der 44-Jährige auch auf Zählbares: „Wir wissen, welche Qualität der KFC mitbringt. Für uns geht es darum eine gute Leistung zu zeigen und es dem KFC so schwer wie möglich zu machen. Ich hoffe auf ein schönes Spiel, das bei den Zuschauern ankommt. Und natürlich uns und dem Verein ein gutes Ergebnis.“ Den etwas größeren Druck sieht Kastrati bei den Gastgebern: „Sie müssen unbedingt gewinnen, um oben dran zu bleiben. Wir wollen versuchen offensiv aufzutreten. Denn auch wir wissen, was jeder einzelne Punkt bedeutet.“ Die eine oder andere Änderung wird es in der Startelf geben. Zwangsläufig gilt es Furkan Baydar zu ersetzen, der nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Homberg eine vierwöchige Sperre absitzen muss. „Sehr ärgerlich für den Jungen“, zeigt Kastrati Mitgefühl für den Youngster, der vom KFC zu den Blau-Gelben wechselte. Personell ist der SC ansonsten gut aufgestellt. Lediglich das Warten auf Julian Suaterna-Florez ist noch nicht beendet. „Er muss noch ein paar familiäre Dinge klären“, so Krebs, „schließlich soll er diesmal länger bleiben.“