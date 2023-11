Fußball-Oberliga Schlusslicht St. Tönis aktiviert Claringbold und Suaterna

Krebs bringt sich wieder im operativen Bereich ein und mit ihm kehren kurzfristig auch zwei bekannte Gesichter wieder zurück. Joshua Claringbold, der den Blau-Gelben in der letzten Saison einige Punkte zum Klassenerhalt sicherte, zog die Torwarthandschuhe wieder an und könnte schon bald wieder eine Option zwischen den Pfosten sein. Der Kolumbianer Julian Suaterna Florez soll die Offensive beleben. Der 27-Jährige verließ den SC nach der Saison 2019/20, erholte sich in der Heimat von einer schweren Verletzung und besitzt nach wie vor eine Spielberechtigung.