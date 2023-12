Andre Bräuer ist weg Schon wieder ein Trainerwechsel beim SC Schiefbahn

Beim SC Schiefbahn geben sich in dieser Saison die Trainer die Türklinke in die Hand. Alles begann im Sommer mit der Verpflichtung von Damir Salkovic als Klinger-Nachfolger. Doch der verabschiedete sich schon während der Vorbereitung in Richtung Nachwuchs Borussia Mönchengladbach. Manager Pascal Beißel, aktuell wegen einer Beinoperation im Krankenhaus, sprang vorübergehend ein und übergab an den Ex-Kleinenbroicher Peter Vieten. Aber auch der hatte beim abgeschlagenen Schlusslicht der Fußball-Bezirksliga schnell sein Verfallsdatum erreicht. Andre Bräuer übernahm in der letzten Oktoberwoche. Doch der 34-Jährige, vergangenen Sonntag in Willich (0:7) aus Krankheitsgründen außer Gefecht, informierte jetzt die Verantwortlichen, dass er aus persönlichen Gründen zurücktritt. Seine Bilanz: null Punkte in fünf Spielen. Übrigens ist ab sofort Routinier Christian Cichon wieder im Boot, der nach dem ersten Training unter Bräuer sofort den Rückzug antrat. Bis zur Winterpause wird neben dem Vorsitzenden Patrick Kruthoff noch Torwarttrainer Kevin Kallen die Geschäfte übernehmen. Assistiert, wie bisher, von Spieler Ken Meyer, der sonntags weiter dringend auf dem Platz gebraucht wird.