Leichtathletik : Max Neukirchen Favorit, Kenzie Ofiri will ins Finale

Krefeld Leichtathletik: Der Nachwuchs des SC Bayer Uerdingen startet am Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften der Altersklasse U16 in Hannover. Nachwuchs Kugelstoßer zählt zu den Favoriten.

(RP) Am Wochenende richtet der Deutsche Leichtathletikverband in Hannover die Deutsche Meisterschaft der U16 aus (nur Jahrgang 2006). Schaut man sich die Meldeliste in den verschiedenen Disziplinen an, fällt auf, dass es neben engen Feldern auch immer wieder klare Favoriten gibt. Einer dieser eindeutigen Kandidaten auf Gold ist Max Neukirchen vom SC Bayer 05 Uerdingen im Kugelstoßen. Der Drehstoßer hat bisher stolze 18,52 Meter zu Buche stehen. Platz zwei in Deutschland nimmt Patrick Biendara (Döbelner SC) mit 16,44 Metern ein. Mit über zwei Metern Vorsprung wäre alles andere als der Titel natürlich eine Enttäuschung für den guten Techniker, der in Meerbusch-Nierst wohnhaft ist.

Auch Trainer Helmut Penert glaubt fest an seinen Schützling: „Max ist sehr stabil in seiner Leistung. Am vergangenen Wochenende haben wir bei einem kleinen Abschlusswettkampf unabsichtlich den Ernstfall geprobt. Bei extrem schlechtem Wetterbedingungen und einem voll Wasser stehenden glitschigen Ring konnte er immer noch 17,82 Meter stoßen. Deshalb mache ich mir keine Sorgen.“