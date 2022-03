Zwei Wettkämpfe der Cheerleaders : Vier Titel für die Dolphins

Krefeld Erfolgreicher Saisonstart für die Cheerleader des SC Bayer Uerdingen. Jetzt beginnen für die Teams die Vorbereitungen für die im Juni stattfindenden Deutschen Meisterschaften in Riesa.

(lus) Die Dolphins Cheerleader des SC Bayer Uerdingen sind erfolgreich in die neue Saison gestartet . Nach der Regionalmeisterschaft West, die als Hybridveranstaltung in Bottrop stattfand, wurden via Livestream die Performances der Teams aus NRW, RheinlandPfalz, Hessen und dem Saarland gezeigt und gewertet. „Wir waren froh, dass wir überhaupt mit allen Teams starten und die coronabedingten Ausfälle so gut kompensieren konnten“, berichtet Antwan Lymore, Teil des sportlichen Leitungsduos der Dolphins.

Alle drei Juniorenteams konnten den Regionalmeistertitel für sich beanspruchen. Chantal Filipiak betont das Engagement und die Professionalität der jungen Sportlerinnen: „Trotz Hygieneauflagen und Umstellungen waren alle Sportlerinnen voll konzentriert und konnten ihre Leistungen punktgenau abrufen.“ Mit vier Meistertiteln, vier Vizetiteln und einem vierten Platz gehen die Dolphins in die Vorbereitungen für die im Juni stattfindenden deutschen Meisterschaften in Riesa sowie die Elite Championship, die für Seniorteams die Qualifikation zur Weltmeisterschaft bietet. Die WM findet in diesem Jahr nach zweijähriger Pause wieder in Orlando statt. Der SC Bayer 05 Uerdingen ist durch die Dolphins Allstars in der Kategorie der Vereinsweltmeisterschaft sowie mit 19 Athleten und Athletinnen und einem Trainer im Nationalkader des Bundesverbandes CCVD vertreten.