Tischtennis : Reserve des SC Bayer steht bereits als Aufsteiger fest

Krefeld Die Tischtennis-Saison läuft nur für die „Erste“ weiter. Die Herren des Landesligisten Anrather TK können vielleicht noch durch die Relegation aufsteigen. Dem Damen-Team des Klubs droht der Abstieg.

Hoffen und Bangen heißt es auch für die Frauen des Anrather TK. Durch den Saisonabbruch kann man die geplante Aufholjagd in der Rückrunde nicht mehr starten. Da mit dem Post SV Kamp-Lintfort bereits eine Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen wurde, müssten die Frauen des Anrather TK lediglich in die Relegation gehen. „Ob diese stattfindet, ist allerdings nicht klar. Für uns wäre ein Abstieg sicherlich bitter. Aber wir hoffen, dass wir den Klassenerhalt in der Relegation noch realisieren können“, sagt der Geschäftsführer des Anrather TK, Manfred Klühs.

Für die 1. Herren-Mannschaft des SC Bayer 05 Uerdingen geht der Spielbetrieb der Oberliga, die dem Deutschen Tischtennis-Verband (DTTV) angehört, unter dessen weiter. Am Samstagabend gewannen die Uerdinger bei Borussia Düsseldorf II ihr Auswärtsspiel mit 6:4. In der Tabelle bleibt Bayer weiter Fünfter. Am Wochenende können die Uerdinger um 18 Uhr gegen den SC Arminia Ochtrup wieder in der Heinz-Melcher-Halle antreten.