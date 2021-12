Leichtathletik : Platz eins für Neukirchen und Kuß

Krefeld Leichtathleten des SV Bayer starteten beim Advent-Meeting in der Halle. Lynn Gramse, die Finalistin im 200-Meter-Endlauf der Deutschen Meisterschaften U18, kam über 60 Metern auf Platz drei.

(RP) Die 11. Auflage des Advent-Indoor-Meetings des ART Düsseldorf nutzten am Sonntag einige Uerdinger Leichtathleten zum ersten Start in der neuen Hallensaison. Kugelstoßer Maximilian Neukirchen machte dort weiter, wo er in der Freiluftsaison 2021 aufgehört hatte. Der 15-Jährige startete in der U18 und damit in der Altersklasse, der er im kommenden Jahr angehört. Mit 16,44 Metern gewann der Deutsche Jugend-Meister M15 mit über zwei Metern Vorsprung. Ein weiterer Sieg ging an Emilia Kuß über 60 Meter der weiblichen Jugend W15 in 8,15 Sekunden. Sie wechselt zum 1.1.22 nach Uerdingen und musste daher noch im Trikot ihres alten Vereins TV Erkelenz antreten. Dahinter sprintete Finja Stupp in 8,23 Sekunden auf Platz zwei. Als Zweite über die 60 Meter kamen auch KenzieOfiri (M15) und Simon Pannenbäcker (M14) ins Ziel. Ofiri musste mit der Zeit von 7,36 Sekunden nur dem Leverkusener Ernest Schulze (7,29 Sekunden) den Vortritt lassen. Pannenbäcker kam in 7,82 Sekunden zwar als Erster seines Zeitlaufes ein, musste anschließend aber erleben, dass der Essener Mikko Jonas Pirsig (7,74 Sekunden) ihm im zweiten Zeitendlauf den Sieg noch aus den Händen riss.