Auftakt-Niederlage Personeller Umbruch bei den Basketballern

Krefeld · Die Mannschaft ist am Montagabend in der Oberliga mit einer 64:70-Niederlage bei TG Düsseldorf II gestartet. Die Heimspiele werden jetzt am Sonntag in der Josef-Koerver-Halle um 16 Uhr stattfinden.

06.09.2023, 18:33 Uhr

Samet Yilmaz ist beim SC Bayer Uerdingen Baskettball-Abteilungsleiter und spielt weiter für die Oberliga-Mannschaft. Foto: SC Bayer

Von Markus Hausdorf