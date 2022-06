Leichtathletik : Maximilian Neukirchen gewinnt zwei Landestitel

Maximilian Neukirchen Foto: Dirk Gantenberg

Krefeld Der SC Bayer Uerdingen richtete am Wochenende im Covestro-Sportpark die Nordrhein-Meisterschaften aus und holte beim Heimspiel insgesamt acht erste Plätze. Die vielen Bäume spendeten Schatten.

Heiße Temperaturen, guter Sport und eine passende Rahmen-Organisation kennzeichneten die zweieinhalb Tage der U16, U18 und U20 Meisterschaften des Landesverbandes Nordrhein in Verbindung mit den NRW Meisterschaften im Bahngehen und im Hammerwurf. So wurde deutlich, dass der Covestro-Sportpark mit seinem Schatten spendenden hohen Baumbestand für eine solche Witterung der ideale Austragungsort ist. Zusätzlich wurde von Seiten des SC Bayer ein Wassersprenger zur Beregnung aufgestellt, der eifrig frequentiert wurde.

Auffällig war, dass gerade die U16 Teilnehmerfelder nicht mehr denen aus 2019 entsprechen. Hier hat Corona doch scheinbar eine spürbare Lücke geschlagen. Ein anderes Problem erscheint dagegen hausgemacht. So hat der LV Nordrhein als Veranstalter bei der Terminwahl offensichtlich da neben gelegen. Denn parallel zu dieser Landesmeisterschaft fanden ein U20-Mehrkampfmeeting in Leverkusen und die U18-Gala in Walldorf statt, beides offizielle Qualifikationen für internationale Meisterschaften und damit Pflichttermine für die jeweiligen Top-Leute. Dennoch gab es am Löschenhofweg immer noch sehr gute Leistungen zu bestaunen. Die beste vollbrachte wohl der erst siebzehnjährige Haque Luban vom ART Düsseldorf, der die 200 Meter bei Gegenwind in 21,96 Sekunden heruntertrommelte.

Der SC Bayer 05 Uerdingen konnte bei seinem Heimspiel acht Titel für sich verbuchen, wobei allein die Hälfte den Werfer*innen vorbehalten blieben. Sina Holthuijsen mit 56,46 Metern und Nele Frisch mit 55,80 Metern siegten ebenso unangefochten im Hammerwurf bei den Frauen und der U20 wie Maximilian Neukirchen, der das Kugelstoßen (16,81 Meter) und Diskuswerfen (44,34 Meter) der männlichen U18 dominierte. Weitere Titel gab es im Stabhochsprung, wo in der W14- Konkurrenz die erst 13-jährige Theresa Ritte mit 2,70 Metern gewann und bei der U20, wo Maja Bertling mit 3,25 Metern nicht zu schlagen war. Kai Muty holte sich in einem Steherrennen über 800 Meter in 2:03.55 Minuten den Titel ab und auch Tino Bovender gewann deutlich in 58,07 Sekunden über 400 Meter Hürden der U18.

Die beste Uerdinger Leistung aber zeigte Felix Weidenhaupt bei der DLV U18 Gala im badischen Walldorf. Als Sieger des Rennens machte er einen leistungsmäßigen Quantensprung und lief die 400 Meter Hürden in der neuen persönlichen Bestzeit von 54,05 Sekunden (vorher 55,19 Sekunden). Damit führt der 17-Jährige die aktuelle Deutsche Bestenliste deutlich an. In Europa ist er mit dieser Zeit an zwölfter Stelle. Schade nur, dass der Deutsche Leichtathletikverband die Teilnahme an der Europameisterschaft in Jerusalem intern an die sehr hohe Norm von 53,25 Sekunden knüpft, während die international nötige Qualifikationsleistung bei lediglich 56,25 Sekunden liegt. Somit wird es wohl dazu kommen, dass über die Langhürdenstrecke niemand die Deutschen Farben in Jerusalem vertreten wird.