Jugendwettkämpfe Leichtathleten des SC Bayer überzeugen in Ratingen

Zu diesem Zweck traten die U16 Talente des SC Bayer 05 Uerdingen am Samstag bei den Regionsmeisterschaften in den Blockwettkämpfen in Ratingen an. Ole Kruth, Imke Martine und Basayne Tchagandi machten aus der Not eine Tugend, schafften dabei nicht nur die notwendige Zusatznorm, sondern gewannen jeweils auch überlegen die Regionsmeisterschaft im Blockmehrkampf.