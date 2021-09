Leichtathletik : Gold für Kugelstoßer Maximilian Neukirchen

Maximilian Neukirchen gelang bei der U16-DM in Hannover im vierten Versuch auch eine persönliche Bestleistung. Foto: imago images/Beautiful Sports/BEAUTIFUL SPORTS/Niederpruem via www.imago-images.de

Krefeld Der 15-Jährige des SC Bayer Uerdingen stellte bei der Deutschen Meisterschaft in Hannover eine neue Jahresbestleistung auf. Sprinter Kenzie Ofiri lief über 100 Meter eine neue Bestleistung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Es gibt nichts zu beanstanden“ waren die Worte von Wurftrainer Helmut Penert nach dem Sieg seines Schützlings bei den Deutschen U16-Meisterschaften. Wer den akribischen Techniktrainer des SC Bayer 05 Uerdingen ein wenig kennt, der weiß, dass dies aus seinem Munde ein Riesenkompliment ist. Beschrieben wurde damit der souveräne Auftritt des 15-jährigen Maximilian Neukirchen, der bei der DM in Hannover das Kugelstoßen dominierte. Mit 18,74 Metern im vierten Versuch stellte der Nierster eine neue persönliche Bestleistung und damit ebenfalls eine neue Deutsche Jahresbestleistung auf. Mit seiner guten Drehstoßtechnik war er in der Lage, reihenweise gute Stöße abzurufen. Trotz der enormen Steigerung des Zweitplatzierten William Wolzenburg (SV Georgsheil) auf 17,65 Meter ließ Neukirchen nie einen Zweifel am Sieg aufkommen. Seine Überlegenheit wird verdeutlicht, dass fünf seiner sechs Stöße zum Titel gereicht hätten.

Der zweite Starter des SC Bayer Kenzie Ofiri konnte sich über 100 Meter ebenfalls über eine neue Bestleistung freuen. Im Vorlauf lief er unter ungünstigen Voraussetzungen bereits 11,72 Sekunden. Disqualifikationen wegen Fehlstarts zweier Konkurrenten hatten ihn dabei etwas aus der Fassung gebracht. Denn genau dieses Malheur war dem Uerdinger in dieser Saison bereits zweimal passiert. Die Folge war ein gehöriger Respekt im dritten Versuch und folgerichtig ein total „verschlafener“ Start. Mit viel Glück rettete sich Ofiri noch in das B-Finale für die Plätze 9 – 16. Dort zeigte der Athlet von Trainer Tobias Rüttgers dann seine ganze Stärke und sprintete in 11,53 Sekunden auf Rang zwei. Damit war er sogar schneller als der Siebt- und Achtplatzierte des A-Finals.