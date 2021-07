Leichtathletik : EM-Ticket für Keyserlingk und Srumf?

Anna Keyserlingk hat das EM-Ticket so gut wie in der Tasche. Foto: SCB

Krefeld In Mannheim werden am Wochenende die letzten Plätze für die U20-Titelkämpfe in Estland vergeben. Parallel zur Junioren-Gala geht es in Mönchengladbach um die Nordrheintitel der Klassen U20, U18 und U16.

(RP) Die letzte und wichtigste Ausscheidung für die U20- Europameisterschaften in Tallinn (EST) findet an diesem Wochenende in Mannheim statt. Wer hier mit erzielter Norm vorne ist, fährt vom 14. – 18. Juli mit in die estnische Hauptstadt, um dort die deutschen Farben zu vertreten.

Der SC Bayer 05 Uerdingen hat zwei Eisen im Feuer. Anna Keyserlingk geht als Jahresbeste in den Dreisprungwettbewerb. Mit 13,10 Meter hat sie bisher als einzige Deutsche U20 Athletin die Norm exakt gesprungen. Der Deutsche Leichtathletikverband gibt in jeder Disziplin drei Einzel-Startplätze aus. Das bedeutet, dass drei Konkurrentinnen in Mannheim weiter als 13,10 Meter springen müssten, um Keyserlingk noch zu verdrängen, was eher unwahrscheinlich ist. Trotzdem hat Trainer Peter Quasten das Flugticket nach Tallinn noch nicht gebucht: „Es soll für Niemanden der Eindruck entstehen, als wäre alles unter Dach und Fach. Schließlich geht es auch noch um eine Verbesserung der Bestleistung um mindestens 5 Zentimeter. Denn bei 13,15 Metern wäre auch die Norm für die im August in Nairobi stattfindenden U20- Weltmeisterschaften erreicht. Diese Weite ist Anna durchaus zuzutrauen, wenn sie fokussiert bleibt.“

Der zweite Schützling von Quasten ist 400-Meter-Läuferin Tessa Srumf. Sie ist derzeit auf Platz sieben der Deutschen 400-Meter-U20- Bestenliste. Um einen der sechs begehrten Plätze für die 4x400- Meter-Staffel zu ergattern, wäre eine neue persönliche Bestleistung (bisher 55,27 Sekunden) notwendig.