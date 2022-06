Deutsche Meisterschaft : Cheerleader krönen ihre erfolgreiche Saison

Die Dolphins bei der Meisterschaft in Risa. Foto: SC Bayer/sc Bayer

Krefeld Zwei Teams der Dolphins des SC Bayer Uerdingen gewannen in Risa den deutschen Meistertitel. Die Little Dolphins und die Luminous Dolphins gewannen in einem starken Teilnehmerfeld jeweils die Bronze-Medaille.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(lus) Für die Cheerleader des SC Bayer 05 Uerdingen ist die wohl schwerste Saison seit ihrer Gründung beendet. Bei der deutschen Meisterschaft und der deutschen Pokalmeisterschaft in Riesa erreichten alle Dolphins Teams einen Platz unter den Top Ten und beschließen so erfolgreich eine Saison, die geprägt war von Unwägbarkeiten und tiefer Trauer.

Die Loony Dolphins im Junioren Bereich sowie die Dolphins Allstars wurden nach Landes-, Regional -und Elite Champion Deutscher Meister. Die Little Dolphins und die Luminous Dolphins erreichten in einem starken Starterfeld dritte Plätze. Nicht ganz so rund lief es für die anderen Teams. Corona- oder verletzungsbedingt mussten sie am Abend vor der Meisterschaft noch umstellen oder ganze Gruppen ausplanen. Trotzdem erreichten alle Teams einen Top-Ten-Platz.

Jörg Heydel, Vorstandvorsitzender des SC Bayer, würdigt die Leistungen und die Arbeit des neuen Leitungsduos Chantal Filipiak und Antwan Lymore: „Es war sicherlich nicht leicht nach der langen Pause und dem Tod von Oxana Prokoptschuk sowohl die Motivation als auch die sportlichen Leistungen wieder hervorzurufen. Umso stolzer sind wir auf die konstant guten Ergebnisse.“ Michaela Dressler, Abteilungsleitung der Dolphins, ergänzt: „Ziel war es, das Lebenswerk von Oxana Prokoptschuk erfolgreich weiterzuführen. Das ist den Coaches sehr gut gelungen.“