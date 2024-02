Basketball Dirk Bauermann hilft dem SC Bayer

Ab den Sommerferien werden die Uerdinger Basketballer in mehrere Hallen umziehen müssen, weil die Heimspielstätte, die Josef-Koerver-Halle, von der Stadt Krefeld kernsaniert und zu einem Schmuckkästchen umgebaut wird. „Die ersten Gespräche mit der Stadt Krefeld sind gelaufen, wir sind als Abteilung in den Umbau involviert und können unsere Wünsche äußern. Wir müssen damit rechnen, dass unsere Heimspielstätte für rund sechs Monate nicht zur Verfügung steht. Aber für uns ist das natürlich enorm wichtig, dass etwas an der mehr als vierzig Jahre alte Halle getan wird“, sagt Yilmaz.