Eine Abteilung im Umbruch : Bayers Basketballer stellen sich neu auf

Krefeld Urgestein Samet Yilmaz ist jetzt Abteilungsleiter. Auch eine Damen-Mannschaft wurde wieder gemeldet, die am Donnerstag um 20 Uhr in der Koerver.Halle im Pokal gegen Wulfen ihr Comeback feiert.

33. Covestro Triathlon am Elfrather See

Mit den personellen Veränderungen bekommt der Verein mit seinen rund 370 Mitglieder und 31 Trainern eine neue sportliche Ausrichtung und eine neue Philosophie. So soll ein professionelles Umfeld aufgebaut werden. In Kooperation mit dem Dachverein soll ein Nachwuchsförderprogramm für den männlichen und weiblichen Bereich entwickelt werden. Schon zu dieser Saison geht wieder eine Frauen-Mannschaft unter Führung von Erfolgscoach Firat Kamaci an den Start. Diese absolviert bereits am Donnerstagabend um 20 Uhr in der Josef-Koerver-Halle ihr erstes Pflichtspiel: Im Pokal treffen die Uerdinger Frauen auf Wulfen. Das ambitionierte Ziel in dieser Saison ist sogar der direkte Aufstieg.