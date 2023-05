Leichtathletik SC Bayer sammelt bei der Regio-Meisterschaft viele Medaillen

Svea Rother (U18) war die fleißigste Uerdinger Medaillensammlerin mit zwei Mal Silber im Kugelstoßen (11,39 Metern) und mit dem Diskus (29,35 Metern) sowie im Speerwerfen als Dritte mit 35,88 Metern. Platz drei ging ebenfalls an Caroline Cremer (100 Meter U20 in 12,97 Sekunden), Jonas Losch (Hochsprung U18 mit 1,77 m), Lucas Auwelaers (800 m M14 in 2:33,63 min), Tim Justen (Speerwurf M14 mit 31,61 m) sowie an Ilinca Manole (Diskuswurf W14 mit 18,80 m).