Leichtathletik Keyserlingk und Odendahl in DM-Form

Ebenso stark in Form präsentierte sich Mittelstrecklerin Hannah Odendahl. Nachdem die 17-Jährige bereits am Freitag bei einem Meeting in Erfurt mit 800 Meter in starken 2:09,78 Minuten aufhorchen ließ, zeigte sie zwei Tage später als NRW-Jugendmeisterin über 400 Meter mit persönlicher Bestzeit von 57,01 Sekunden eine verbesserte Grundschnelligkeit. Trainer Udo Krumm war begeistert von ihrem taktischen Geschick: „Das hat man selten, dass alle taktischen Anweisungen während eines Laufes 1:1 umgesetzt werden und fruchten.“

Odendahls Jugend-Hallen-DM findet ebenfalls in Dortmund eine Woche nach den Erwachsenen statt. Dort stehen dann natürlich wieder die 800 Meter im Vordergrund.