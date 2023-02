Leichtathletik Hannah Odendahl holt DM-Bronze

Bronze ging an 800-Meter-Läuferin Hannah Odendahl (Foto), die in der Helmut-Körnig-Halle in guten 2:10,48 Minuten knapp am zweiten Platz vorbei lief. Wie im Vorfeld zu erwarten, kam es auf der Zielgeraden zum Zweikampf zwischen der 17-Jährigen und Helena Schenk aus Bruchsal um Silber und Bronze. Odendahl setzte ausgangs der letzten Kurve zum Überholmanöver an, das zuerst Erfolg versprechend aussah, Schenk hielt allerdings dagegen. Beide stürzten ins Ziel und die Uerdingerin hatte um zwei Hundertstel Sekunden das Nachsehen. Das Rennen gewann Jana Marie Becker vom Königsteiner LV, die in der letzten Runde davon ziehen konnte und souverän in 2:08,41 Minuten siegreich war. Nach dem ersten Schock des Sturzes und der Verpflasterung der Schürfwunden konnte sich Odendahl schnell mit der Bronzemedaille anfreunden. „So ist halt Sport. Ich habe nicht Silber verloren, sondern Bronze gewonnen. Immerhin stehe ich auf dem Treppchen.“

Eine aussichtsreiche Chance auf die Bronzemedaille verpasste Hammerwerferin Nele Frisch in Halle/Saale im Wettbewerb der weiblichen Jugend U20. 52,56 Meter reichten für den dritten Platz. Eine Weite, die sein Schützling nach Aussage von Wurftrainer Helmut Penert „allemal drauf hatte“. Frisch schaffte an diesem Tag als Fünftplatzierte aber leider nur 51,31 Meter und blieb damit knapp drei Meter unter ihrer diesjährigen Bestleistung.