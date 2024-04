Frauenbasketball SC Bayer 05 Uerdingen macht den Aufstieg in die Oberliga vorzeitig klar

Der Hülser SV musste sich bei den VfL AstroStars Bochum III mit 42:79 geschlagen geben. Das Team aus Krefeld bleibt in der Landesliga dennoch weiterhin Achter. Am 20. April gastiert Hüls um 19 Uhr beim SV Eintracht Erle, Uerdingen trifft einen Tag später um 18 Uhr in der heimischen Kurt-Tucholsky-Halle auf den VfL Astro Stars Bochum IV.