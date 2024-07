Leichtathletik Hannah Odendahl vom SC Bayer 05 Uerdingen ist Deutsche Vizemeisterin

Im Rennen setzten sich die drei Mittelstrecklerinnen zu Beginn der zweiten Runde vom Rest des Feldes ab. Odendahl blieb als Dritte in Lauerstellung. Auf der Zielgeraden zog Warneke, die in Australien lebt und erst Anfang Juli das Startrecht für Deutschland bekommen hat, an Becker vorbei und gewann in 2:05,36 Minuten. Aber auch die Hülserin übersprintete Becker noch und holte Silber in 2:06,04 Minuten. Der Jahresbesten blieb in 2:06,79 Minuten nur der dritte Platz und somit verpasste sie die Nominierung. „Das war wirklich aufregend“, sagte Hannah Odendahl glücklich. „Ich war sehr nervös vor dem Rennen. Jetzt folgt der schönste Teil: die Einkleidung für die Weltmeisterschaft.“