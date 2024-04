Frauenfußball Emma Deden wechselt für ein Jahr in die USA und geht nach New York

Am Freitag, 19. April absolviert der SC Bayer 05 Uerdingen um 18.30 Uhr ein Sichtungstraining für Fußballerinnen der Jahrgänge 2008 bis 2011. Anmeldungen per Mail an stomaskowicz@scbayer05.de sind dafür zwingend erforderlich. „Wir verfügen über eine richtig coole Anlage, die Jugend- und Senioren-Teams verstehen sich sehr gut. Bayer hat sehr gute Trainer, es gibt immer gutes, abwechslungsreiches Training und das alles leistungsbezogen und mit viel Spaß“, berichtet Deden. „Auch außerhalb des Spielfeldes wird viel gemacht. Turniere oder Spiele im Ausland werden organisiert. Zudem schauen wir auch oft gemeinsam Fußballspiele der Nationalmannschaft in unserem Beachclub oder man besucht ein Spiel der DFB-Frauen, wenn sie in der Nähe spielen.“