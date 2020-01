Leichtathletik : Cynthia Kowfie gewinnt das Duell gegen Annkathrin Hoven

Krefeld Die neue Athletin des SC Bayer 05 Uerdingen siegt mit einer Hundertstel Sekunde Vorsprung über 200 Meter und ist Nordrhein-Hallenmeisterin U20.

Sowohl Kwofie als auch Keyserlingk waren dann auch maßgeblich beteiligt am Staffelerfolg. Nachdem am Ende des zweiten Tages der Titelkämpfe die Zeitmessung ausgefallen war, wurden die Staffelläufe der weiblichen Jugend U20 mit einer Stunde Verzögerung ausgetragen und mit der Hand gestoppt. Die Uerdinger und Dormagener Mädchen ließen sich davon nicht beirren und wurden Erste und Zweite über 4 x 200 Meter. Die erste Staffel mit Cynthia Kwofie, Anna Keyserlingk, Maya Semsch und Tessa Srumf (alle Uerdingen) gewann mit der national beachtenswerten Zeit von 1:41,6 Minuten. Das zweite Quartett mit Maja Bertling, Nora Glage, Lara Rheims (alle Uerdingen) und Angelina Buchartz (Dormagen) lief in 1:46,9 Minuten auf Platz zwei. Die Hammerwerferinnen Nele Frisch (U18, Foto) und Sina Mai Holthuijsen (Frauen) waren in ihren Wettbewerben zum Auftakt des Sonntags nicht zu schlagen. Nele lieferte mit 60,89 m direkt eine klasse Weite ab. Auch Sina setzte sich mit 57,47 m ungefährdet gegen die Konkurrenz durch. Weiteres Edelmetall mit dem Hammer gab es für Luca Overmeyer, der bei der männlichen Jugend U18 Rang drei mit 51,96 Metern erreichte. Hürdensprinter Albert Kreutzer (U20) fand, wie in der Vorwoche bei den Regionsmeisterschaften in dem Angermunder Gregory Minoue seinen Meister und wurde in 8,21 Sekunden Zweiter. Diesen Platz belegte auch 400 Meter Läuferin Maya Semsch, die in der weiblichen Jugend U18 in der Bestzeit von 59,01 Sekunden über die Ziellinie lief.