Leichtathletik Fünf Nordrheintitel für den SC Bayer 05

Mit neuer Bestleistung, und das unter erschwerten Bedingungen, glänzte Hürdensprinterin Jette Zottmann in der weiblichen Jugend U18. Vor dem Finale über 60 Meter Hürden mussten die Athletinnen aufgrund von technischen Problemen mit der Zeitmessanlage 30 Minuten warten. Trotzdem lief die Jüchenerin in 8,93 Sekunden so schnell wie nie zuvor und wurde unangefochten Nordrheinmeisterin. Trainer Peter Quasten sah noch Potenzial: „Wenn Jette gefordert ist, kann sie noch schneller laufen.“ In der 4 x 200 Meter Staffel U20 wurde Zottmann zusammen mit Finja Stupp, Lina Juchems und Hannah Odendahl eingesetzt. Die vier Mädchen liefen in 1:43,58 Minuten ein couragiertes Rennen und siegten mit einer Sekunde Vorsprung auf die Konkurrenz. Odendahl, Vorjahres-DM-Zweite über 800 Meter, trat bei den Frauen über 400 Meter an. Hier wurde sie Fünfte mit der neuen Hallenbestleistung von 56,84 Sekunden, womit sie in der U20-Klasse klar vorne gelegen hätte. Odendahl dazu: „Für mich ging es um ein schnelles Rennen innerhalb der Vorbereitung für den Sommer. Konkurrenz ist da mehr wert als einen Titel einzusammeln. In dem Zusammenhang passt mir auch die 4 x 200 Meter Staffel prima in den Plan.“