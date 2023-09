Leichtathletik Mit Anna Keyserlingk verlässt das Aushängeschild den SC Bayer 05

Ausgerechnet in ihren beiden letzten Wettkämpfen und dem avisierten Saisonhöhepunkt 2023 lief es nicht wie erwünscht. Als DLV Jahresbeste mit 13,73 Metern angereist konnte Keyserlingk bei der U23 DM in Göttingen mit 13,44 Metern noch die Bronzemedaille erspringen. Auch dort war schon eine Verunsicherung zu spüren, die sich zwei Wochen später bei der U23 Europameisterschaft in Espoo (Finnland) nicht gelegt hatte. Im Finale reichten 13,12 Meter nur für Platz 10, während die Bronzemedaille mit 13,59 Metern weg ging, - einer Weite, die Keyserlingk in diesem Haar bereits zweimal übertroffen hatte. Die 19-Jährige war zutiefst enttäuscht und Trainer Peter Quasten war ratlos: „Bisher war es uns immer gelungen, zum Saisonhöhepunkt auf Top-Niveau zu sein. Ich weiß bis heute nicht, warum es nicht funktioniert hat in diesem Juli.“