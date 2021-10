Reiten : Sarah Majewski kann sich bei der Dressur auf „Puma“ verlassen

Krefeld Die 29-jährige Reiterin vom Krefelder RFV startete beim großen Reit- und Springturnier des RFV Hüls. Lena Wiegmann gewann das M-Springen mit Siegerrunde. Das Turnier endete bei starkem Regen. Die M*-Dressur wurde in die Halle verlegt.

(off) Mit dem zwölfjährigen Puma hat Sarah Majewski vom Krefelder RFV die M*-Dressur gewonnen beim großen Dressur- und Springturnier des RFV Hüls, der damit das Pfingstturnier nachholte. „Dass der Name Puma für ein Pferd ungewöhnlich ist, das sagen viele“, sagt die 29-Jährige. „Unser Puma hat seinen eigenen Kopf und geht manchmal auch seinen eigenen Weg.“

Bei ihrem Sieg mit ihm mit der Wertnote 7,5 konnte sie sich auf Puma verlassen. „Es hat alles rundum geklappt. Er zeigte eine gute Schritttour. Und die Galoppwechsel waren bei ihm sicher.“ Sie ritten als erstes Paar ins Viereck und gaben die Führung bis zum Schluss nicht mehr ab. Nah dran kam die Zweitplatzierte Greta Stracke vom RV Lenzenhof auf Down Under mit 7,2. Das Gewinnerpferd Puma gehört Elise van Weel und steht auf dem Windbergshof, das zum Turniergelände des RFV Hüls gehörte wie auch der Pasternhof.

„An Puma habe ich eine Reitbeteiligung, wir reiten es abwechselnd. Den Sieg habe in der zugehörigen Halle vom Windbergshof geholt. Ich hatte dann sozusagen Heimvorteil“, meinte die Verwaltungswirtin bei der Stadt Meerbusch schmunzelnd. Sie freute sich mit Puma über den zweiten M*-Sieg. „Vorletztes Jahr gewann ich mit ihm bei den Kreismeisterschaften in Uerdingen die M-Qualifikation zum Stechen. Dieses Jahr war ich in Urlaub und konnte an der Kreismeisterschaft in Hüls nicht teilnehmen“, erzählte Sarah Majewski. „Unser Puma ist gelassen und beherrscht die M-Lektionen“, sagt sie. Sie verrät: „Ich bin früher bei Christina Dahl auf der Reitanlage Kühnen am Hökendyk geritten. Sie brachte ihm mit mir zusammen die M-Lektionen bei.“ Es wäre auch ein Pferd für S-Dressuren. „Wir arbeiten darauf hin.“