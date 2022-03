7:0 beim 1. FC Mönchengladbach : Samed Yesil ist bei Teutonia St. Tönis der Mann des Abends

Mönchengladbach Der ehemalige Stürmer des FC Liverpool und des KFC Uerdingen trifft für den Fußball-Oberligisten vier Mal beim wichtigen 7:0-Kantersieg in Mönchengladbach und bereitet die anderen drei Tore vor.

(uwo) Im Kampf um eine bessere Ausgangsposition vor dem Ende der Hinrunde setzte Teutonia St. Tönis ein beeindruckendes Zeichen. Der Fußball-Oberligist setzte sich am Samstagabend mit 7:0 (3:0) beim 1. FC Mönchengladbach durch und verkürzte den Rückstand auf die obere Tabellenhälfte auf sechs Punkte. Spieler des Abends war Samed Yesil. Der 27-Jährige Angreifer ragte vor dem Nachholspiel in Ratingen (Mittwoch, 19.30 Uhr) mit vier Toren und drei Vorlagen aus einer gut aufgelegten Gäste-Elf heraus.

Die Teutonen zeigten sich auf dem kleinen Kunstrasen taktisch gut eingestellt und waren von Beginn an fußballerisch klar überlegen. Nach Vorarbeit von Lukas Stiels traf Yesil zur frühen Führung (10.), die Niklas Withofs nach einem gescheiterten Versuch von Yesil ausbaute (25.). Der FC hielt dem St. Töniser Spiel einen hohen körperlichen Einsatz dagegen, was an diesem Abend einfach zu wenig war. Teutonia zeigte sich unbeeindruckt und zog seinen Stiefel durch. Die hoch verdiente 3:0-Führung gelang Yesil im Nachschuss, nachdem Leonard Bajraktari am guten Schlussmann Solomon Martins scheiterte (35.).