Kreisliga A Ex-Liverpooler Samed Yesil bricht alle Torrekorde für den CSV

Union Nettetal II, die einen sehenswerten Zwischenspurt hinlegten, SC Rhenania Hinsbeck und Kaldenkirchen folgten auf den nächsten Plätzen. Alle wurden da, wo sie einliefen, auch so etwa eingenordet. Von diesen drei übertrafen nur die Hinsbecker alle Erwartungen. Absolut im Soll liegen auch der TSV Meerbusch III, FC Hellas Krefeld und VfR Fischeln II. Hut ab vor dem FC Hellas, der durch die Renovierungsarbeiten an der Gladbacher Straße nach Tönisvorst-Vorst umgezogen ist und im Prinzip kein echtes Heimspiel mehr hatte. Die Truppe von Trainer Sebastian Steinhauer brachte die Saison viel ruhiger und gelassener über die Runden, was beim oft viel zu emotionalen Manager Alexander Ouzounis nicht der Fall war. In der neuen Saison ist die Anlage in Oppum als neue Heimspielstätte im Gespräch.