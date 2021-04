2. Hockey-Bundesliga : Saisonabbruch überrascht die Damen des Crefelder HTC

Nicht einmal 48 Stunden vor dem Doppel-Spieltag hat der Deutsche Hockey-Bund die Saison abgebrochen. Die Damen des Crefelder HTC sollten in der Bundesliga-Aufstiegsrunde gegen Bremen und beim Claub Raffelberg antreten.

Alles war bestens vorbereitet. Nach dem torlosen Auftakt in der Aufstiegsrunde zur Hockey-Bundesliga sollten die Damen des Crefelder HTC an diesem Wochenende auf die beiden Aufstiegsfavoriten Bremer HC und Club Raffelberg treffen. Trainer André Schiefer hatte gerade den Kader für die beiden Begegnungen bekannt gegeben, da wurden er und seine Spielerinnen von der Nachricht überrascht, dass die Saison abgebrochen wird. Die Entscheidung des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) fiel am späten Donnerstagabend. Zwar habe sich noch eine knappe Mehrheit der Vereine für die Fortführung des Spielbetriebs ausgesprochen, doch die vom DHB eingesetzte Task-Force-Bundesliga votierte einstimmig dafür, die Saison abzubrechen.