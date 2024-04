Radsport Bei „Rund in Fischeln“ wird wieder Radrennen gefahren

Fans des Rennens „Rund in Fischeln“ müssen sich aber nicht auf große Neuerungen einstellen. Los geht es in diesem Jahr bereits um 9.30 Uhr mit dem ersten Rennen. Insgesamt sind elf verschiedene Wettkämpfe geplant, dass Elite-Rennen ist für 16.15 Uhr angesetzt. Hier werden dann auch die meisten Runden der 1,35 Kilometer langen Strecke absolviert. Insgesamt 54 Runden, was einer Gesamtstrecke von 75 Kilometern entspricht, werden auf dem Stadtkurs, der bekannt für seine engen Kurven ist, gefahren. Es geht von der Hafelsstraße in die Bessemerstraße, auf die Philipp-Reis-Straße, weiter in die Wilhelmstraße, dann An der Hufschmiede und in die Kimplerstraße, ehe es zurück auf die Hafelsstraße geht.